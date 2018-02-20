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20 Şubat 2018 Salı
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    • Takımı yalnız bırakmadılar

    Boluspor'un deplasmanda 3-1 kazandığı Adanademirspor maçını tribünde sadece 8 kırmızı beyazlı taraftar izledi.

    20 Şubat 2018 Salı 14:02
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    Takımı yalnız bırakmadılar

    Haber: Gönül Olutürk

    Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında Adana Demirspor’a konuk olan Boluspor, az sayıdaki taraftarın desteği ile galibiyete ulaşmasını bildi. Adana 5 Ocak Stadında Boluspor’u yalnız bırakmayan vefakar taraftarlar açtıkları pankart, Boluspor atkıları ve yaptıkları tezahüratlar ile maç sonuna kadar takımımızı yalnız bırakmadılar. “Her zaman her yerde” diyerek Boluspor’a olan desteklerini bir an bile bırakmayan taraftarlar takdir topladı ve taraftar olmanın önemini birkez daha herkese gösterdi.

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