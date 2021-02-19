Haber: Aysun Beykoz

Eflatun-beyazlı ekibin Sturm Graz'dan transfer ettiği 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Başkent ekibinin kadrosunda bulunmaktan memnun olduğunu belirten Eze, "Kulüp gayet iyi. Herkes bana çok sıcak davranıyor. Hocamın ve takım arkadaşlarımın verdiği güven sebebiyle performansımın olumlu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sezonun ikinci yarısının zorlu geçeceğini vurgulayan Eze, "Hocalarımı, bütün antrenörlerimi tek tek dinleyeceğim ve saha içerisinde ne yapmam gerekiyorsa bunları uygulayacağım. Sezonun ikinci yarısı ilk yarısından daha zor olsa da kulüp olarak bunun üstesinden çok rahat geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı santrfor, Ankara Keçiörengücü'nün şampiyonluk hedefinin bilincinde olduğunu dile getirerek, "Bireysel olarak hedefim tabii ki dünyanın en iyi oyuncusu olmak. Takımıma yardım etmek istiyorum. Takımımı şampiyonluğa taşımak istiyorum. Şampiyonluk yarışı bizim için çok önemli, bunun bilincindeyim." şeklinde konuştu.

Sosyal medya üzerinden performansıyla ilgili güzel yorumlar yapıldığının hatırlatılması üzerine Eze, "Taraftarımızın bana bu desteği nedeniyle çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım en kısa sürede onları tribünde görebiliriz. Salgından dolayı bunun çok kolay olmadığının farkındayım. İnşallah birlikte yürüyeceğimiz günler de gelir." diyerek sözlerini tamamladı.