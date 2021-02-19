Takımımızın rakibi Ted Koleji

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Liginde ilimizi temsil eden Bolu Belediyespor Voleybol takımı Şampiyonluğa koşuyor. Ligin 16. Haftasında Ted Ankara Kolejliler takımını ağırlayacak olan Bolunun Sultanları, galip gelmeleri durumunda galibiyet serisini 5 maça, toplam galibiyet sayısını ise 14’e yükseltecek. Galibiyet sayısının önemli olduğu Voleybol 1.liginde en yakın rakibi Kalecik Belediye takımıyla arasında 2 galibiyet fark olan Bolunun Sultanları, ligde 7. Sırada olmasına rağmen 15. Hafta (13 Şubat Cumartesi) gurup ikincisi Kalecik Belediyesini 3 – 0 yenen Ted Kolejliler takımını geçerek ligde başka kayıp vermek istemiyor. 20 Şubat Cumartesi günü 17 Temmuz Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma 14.00’da başlayacak.