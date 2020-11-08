Takımın Neredeyse Tamamı Pozitif Çıktı

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Mavi lacivertlilerde İstanbulspor maçı öncesi yapılan koronavirüs test sonuçları belli oldu. Mavi şimşeklerde 24'ü futbolcu olmak üzere toplamda 29 vaka tespit edildi. Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. "