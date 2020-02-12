“Takımın üzerinde büyük bir baskı var”

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligin 21.haftasında deplasmanda Altay’a 2-1 mağlup olarak ligde son sıraya gerileyen Boluspor’da teknik direktör Osman Özköylü haftalık basın toplantısını düzenledi. Kulüp binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Özköylü kötü gidişata dur demek için daha fazla çaba gösterdiklerini söyledi.

“TAKIMIN ÜZERİNDE ÇOK BÜYÜK BİR BASKI VAR”

Takımın üzerinde çok büyük bir baskı olduğunu ve bu baskının saha içerisinde takımı etkilediğini ifade eden Özköylü “Maalesef, aşamadığımız bir süreç yaşıyoruz. Tabi ki bundan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Haftalardır fazlasıyla, tekrar ayağa kalkabilmek adına, iyi sonuçlar alıp, bir an önce Boluspor’u olması gereken noktalara çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Üzerimizde öyle enteresan bir baskı var ki, haftalardır tüm mücadelemize rağmen birçok maçta iyi mücadele edip iyi oynamamıza rağmen bir türlü arzu edilen galibiyeti alamıyoruz. Bu baskının saha içerisinde takımı etkilediğini belli noktalarda çok rahat görebiliyorsunuz” diye konuştu.

“BİR TÜRLÜ DEĞİŞTİREMEDİĞİMİZ BİR PSİKOLOJİ VAR”

Takımda Yine mi kaybedeceğiz? Acaba yine mi başaramayacağız? gibi bir psikoloji oluştuğunu ifade eden Özköylü “Altay maçında, ilk yarıda çok iyi oynanması, sahada istediklerimizin neredeyse tamamına yakını iyi bir şekilde yapılması, ve deplasmanda öne geçip iki ve üçüncü golü bulabilecek pozisyonları bulabilmemize rağmen ikinci yarı başında, ortada pozisyon yokken kaybettiğimiz toptan ve sonrasında telafi edemediğimiz pozisyonun kalemizde gol olmasından dolayı takım üzerinde yine aynı duygular oluşmaya başlıyor. Yine mi kaybedeceğiz? Acaba yine mi başaramayacağız? gibi bir psikoloji oluştu takımda. Bu, bizim en büyük sorunumuz. Kalite olarak birey birey, iyi bir takıma sahibiz. Sezon başı olsa, bu takım çok daha iyi yerlerde olabilecek bir potansiyelde. Kenardan etki etmemize rağmen, yaptığımız oyuncu değişikliklerine rağmen bir türlü değiştiremediğimiz bir psikoloji var. Bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Bunu çözmek için de mutlak suretle, ne olursa olsun bir galibiyete ihtiyacımız var. O galibiyet geldiği zaman bu takım, o rahatlığa ulaşacak, baskıyı atlatacak. Bundan sonraki sürecin çok iyi olacağına inanıyorum. Bu takıma çok güveniyorum” şeklinde konuştu.

“ORTADA POZİSYON YOKKEN GOLLER YİYORUZ”

Yapılan hatalar sonrasında pozisyon yokken gol yediklerini belirten Özköylü “Şartlar ve skor ne olursa olsun, kısa sürede galibiyet almak için oyuncuların sahada çok büyük bir direnç ortaya koymaları gerekiyor. Adana Demirspor maçında 2-0 geriye düşmemize rağmen çok ciddi bir direnç ortaya koyduk. 10 kişiyle, ligin en flaş takımına karşı deplasmanda, yaklaşık 12 bin seyircinin önünde geri dönüş yapabiliyorsa, bu takım, potansiyelinin ne olduğunu gösteriyor demektir. Altay maçında, iki golde de ortada pozisyon yok. Top, bizim kalemizden uzakta. Bir anlık pozisyon hatası veya yapılmasını istemediğimiz bir şeyin yapılması, topun gelip bizim kalemizde aniden gol olmasına sebep oluyor. Bir türlü bunu engelleyemiyoruz. Rakipler hata yapıyor ama biz yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Benzer şeyleri; Adana Demirspor, Osmanlıspor, Eskişehirspor, Karagümrükspor maçlarında yaşadık. Bu maçlarda ortada pozisyon yokken goller yiyoruz. Oyuncularımıza her şeyi gösteriyoruz ama bazen saha içerisinde oyuncunun vereceği reflekse kalıyorsunuz. Yani burada, sizin de etki edemediğiniz şeyler var. Saha kenarından bunu engelleyemiyorsunuz. Keşke o anda bir düğme olsa, durdursak maçı, tekrar geriye alsak ve hatayı yapmasak” dedi.

“HEM MUTLU OLDUM HEM DE MAHCUP OLDUM”

Kötü gidişata rağmen Bolu halkının desteğinden dolayı hem mutlu olduğunu hem de mahcubiyet duygusunun arttığını belirten Özköylü “Çok enteresan ve değişik bir süreç yaşıyoruz. Bundan dolayı da çok üzgünüm, çok da mahcubum. Böyle bir sürecin olmasını ne kendim kabul edebiliyorum ne de Boluspor camiası adına böyle üzüntülü bir sürecin olmasında pay sahibi olan insanlardan biri olarak kabul edemiyorum. Bu süreci atlatacağız. Güçlü ve dirayetli olmak zorundayız. Bu sürecin sonlanması adına, yapılması gereken hamlelerden birisi belki teknik direktör değişikliği olabilir. Bu, her zaman olan şeylerdir. Ben burada, Boluspor’un faydası adına kendi adıma gerekli fedakarlığı yapmayı düşündüğümü söyledim. Belki bizim yapamadığımızı başkası gelip yapabilir. Fakat, sağ olsun başkanımız Necip Çarıkçı başta olmak üzere yönetim kurulu, taraftarlarımız ve Bolu’daki birçok insan bütün bu kötü gidişata rağmen hala bize olan desteklerini açıkça ifade ettiler, gösterdiler. Bu beni çok mutlu etti, gururlandırdı. Mahcubiyetimi de fazlasıyla artırdı. İnsanlar kendi kariyerlerini de düşünmeli ama şuandan itibaren benim kendi kariyerimden daha önemlisi Boluspor. Şuana kadar oluşan olumsuz tablonun sorumluları biziz. Daha çok çalışacağız. Bu takım daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor” ifadelerini kullandı.