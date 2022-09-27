Takımın yüzde 30’u altyapıdan

BolusporKulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kadrosunda bulunan 9 oyuncunun alt yapıdan gelerek A takım kadrosuna girdiğini belirtti.Bu sayı takımın 3/1’ine denk geldiği belirtildi.

Takımın yüzde 30’u altyapıdan


 

Takımın yüzde 30'unu oluşturan bu oyuncuları örnek gösteren Boluspor Başkanı Savaş Abak, “Boluspor Futbol Akademiden yetişen 9 futbolcumuz, Profesyonel Futbol Takımımızın 2022-2023 sezonu kadrosunda yer alıyor.Altyapımızdan yetişen Burak Asan, Furkan Demir, Arda Köksal, Ensar Bilir, Erdem Can Polat, AbdoulayeDiarrassouba, NabyYoussoufOulare, Muhammet Özkan ve Arda Yazıcı, Profesyonel Futbol Takımımızın %30’unu oluşturmaktadır.Alt yapıya ne kadar önem verdiği bir kez daha tescillenmiş oldu” dedi.

Boluspor resmi internet sitesinden alt yapıdan yetişip A takıma yükselen futbolculara ait birde görsel yayınladı.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022, 15:14
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