Takımın yüzde 30’u altyapıdan





Takımın yüzde 30'unu oluşturan bu oyuncuları örnek gösteren Boluspor Başkanı Savaş Abak, “Boluspor Futbol Akademiden yetişen 9 futbolcumuz, Profesyonel Futbol Takımımızın 2022-2023 sezonu kadrosunda yer alıyor.Altyapımızdan yetişen Burak Asan, Furkan Demir, Arda Köksal, Ensar Bilir, Erdem Can Polat, AbdoulayeDiarrassouba, NabyYoussoufOulare, Muhammet Özkan ve Arda Yazıcı, Profesyonel Futbol Takımımızın %30’unu oluşturmaktadır.Alt yapıya ne kadar önem verdiği bir kez daha tescillenmiş oldu” dedi.

Boluspor resmi internet sitesinden alt yapıdan yetişip A takıma yükselen futbolculara ait birde görsel yayınladı.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022, 15:14