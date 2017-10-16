HABER:Semih Baykal

Maçın ilk golü Boluspor’dan geldi. Maçın 2.dakikasında Deha kalecinin kapasını değerlendirerek topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Boluspor 1-0 Eskişehirspor. Farkı açmak isteyen Boluspor U -15 takımı ikinci golü Dehadan geldi. Maçın 22.dakikasında Deha kullandığı serbest vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. Deha kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak maçta Boluspor U -15 takımını 2-0 öne geçirdi. İkinci golün üstesinden çok geçmeden Boluspor üçüncü golü buldu. Dakika 26’da Dehanın attığı pası Uğurcan kaleye gönderdi ve maçta Boluspor U -15 takımı 3-0 öne geçti. Farkı azaltmaya çalışan Eskişehir ilk golünü buldu. Dakika 29’da kazanılan serbest vuruşu Metehan gole çevirdi ve maçta durum 3-1 oldu. Maçın ilk yarısına 3-1 Boluspor’un üstünlüğüyle girildi. Dakika 43’te Eskişehirspor oyuncusu Metehan attığı golle maçta skor 3-2’ye getirildi. Beraberlik golünü bulmaya çalışan Eskişehir’in golü çok geçmeden geldi. Maçın 52. Dakikasında Mertehan ile durumu 3-3 eşitliğe getirildi. Maçın 59.dakikasında Metehan takımını öne geçiren golü kaydetti. Metehan takımının ve kendisinin dördüncü golünü attı ve maçta skoru 4-3’e getirdi. Maçın 65.dakikasında rakibine yaptığı faul sonucunda deha ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Dakika 67’de Buğra rakibine yaptığı sert müdahale sonucu direk kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikalardan sonra her iki takım mücadeleye 10 kişi ile devam etti. Maçın son dakikalarında 90+ da Yasin Alparslan rakibine yaptığı olumsuz hareket sonucu direk kırmızı kart gördü ve Boluspor takımı geri kalan dakikaları 9 kişi tamamladı. Maçta başka gol olmayınca Metehan’ın golleriyle Eskişehirspor U -15 takımı mücadeleyi 4-3 kazandı

Stadyum; Karaçayır Spor Kompleksi

Hakemler: Sinan Yılgündüz, Hüseyin Alp Burçay Yetiş, Canser Karaağaçlı

Boluspor U – 15 takımı ilk 11: ** Ali Cenker, ** Emirhan, ** Ahmet Berker, ** Tunahan, ** Eray, ** Vefa, ** Kenan Furkan, ** Samet Mert, ** Diyar, ** Ahmet Deha, ** Uğurcan

Eskişehirspor U – 15 takımı ilk 11: ** M. Yiğit, ** Bilal, ** Birol, ** Sezgin, ** Y. Utku, ** H. Buğra, ** Y. Emre, ** Doğukan, ** Bedirhan, ** Metehan, ** Selman

Goller: 2.dk. - 22.dk. Deha. 26dk. Uğurcan ( Boluspor U -15), 29.dk, 43.dk, 52.dk. 59.dk Metehan ( Eskişehirspor U -15)

Kırmızı kartlar: 59. Dk. Deha, 80+. Dk. Yasin Alparslan ( Boluspor), 67.dk. H. Buğra ( Eskişehirspor)