Haber: Semih BAYKAL

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulugereği çeşitli sebeplerle TFF 1. Lig, 2.Lig Kırmızı ve Beyaz Grup, 3 Lig 2. Gruptan toplam 9 takıma puan cezası verild. Eskişehirspor, BalıkesirsporBaltok, Karşıyakave Mersin İdmanyurdu kulüplerinin puan silme cezalarını onadı. Tahkim Kurulu, 20 Eylül'de TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından üçer puan silme cezasına çarptırılan Eskişehirspor, BalıkesirsporBaltok, Karşıyaka ve Mersin İdmanyurdu'nunitirazlarınıinceledi. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Eskişehirspor, BalıkesirsporBaltok, Karşıyakave Mersin İdmanyurdu kulüplerinin puan silme cezasına yaptığı itirazın reddedildiği bildirildi.Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları TFF 1 .Lig’deBoluspor’un rakipleri BalıkesirsporBaltok, Eskişehirspor, Gaziantepspor ve GrandmedicalManisaspor’un 3’er puanı; TFF 2.Lig Kırmızı Grupta Bucaspor, Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdmanyurdu’nun 3’er puanı; TFF 2. Lig Beyaz Grupta Karşıyaka’nın 6 puanı; TFF 3.Lig 2.Grupta Kayseri Erciyesspor’un 3 puanı TFF Tahkim Kurulu kararları ile silindi. 4 rakibinin puanı silinen Boluspor’un, puan silme cezalarına rağmen sıralaması değişmeyerek 13’te kaldı.