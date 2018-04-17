Haber: Semih Baykal

Ligin 31. haftasında Boluspor deplasmanda Adanaspor’a konuk oldu. Boluspor, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadında oynanan mücadelede Adanaspor’u 2-0’dan geri gelip 2-3 kazandı. kıran karana geçen maçta iki Boluspor taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı. 28. haftada deplasmanda oynanan Samsunspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle nedeni ile Boluspor taraftarı ceza almıştı. Ceza nedeniyle Adana deplasmanına gidemeyen Bolusporlu taraftarların yerine iki kırmızı beyazlı taraftar takımlarını destekledi.