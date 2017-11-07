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07 Kasım 2017 Salı
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    • Takımlarını deplasmanda yalnız bırakmadılar.

    Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 6. Grubun 7. Haftasında oynanan Yeniçağaspor – bartınspor maçında Bartınspor taraftarları takımlarını yalnız bırakmadılar.

    07 Kasım 2017 Salı 15:01
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    Takımlarını deplasmanda yalnız bırakmadılar.

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde 6.Grupta mücadele eden Yeniçağaspor, şampiyonluğa oynayan Bartınspor’u konuk etti. Bolu Yeniçağa İlçe Stadından oynanan mücadelede Bartın, İstanbul ve yakın illerden gelen yaklaşık 300 kişilik taraftar grubu takımlarını Bolu deplasmanında yalnız bırakmadı. Bartınspor taraftarı İlçe Stadında kendilerine ayrılan yerleri doldurdular. Maçın 90 dakikası boyunca Bartın taraftarı takımını tezahürat ederek takımlarını desteklediler. Maçın her dakikasında Bartın taraftarı takımlarını yalnız bırakmadılar. Maçın sonunda ise Bartın tranftarını maç sonunda oynadıkları oyun ve aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ettiler. Bartınspor Kulübü Yeniçağa deplasmanında Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, İlyas Market Mustafa Genç, Mali Müşavir Şamil Keser, Kuyumcu Yurdakul Ender Sarı, Avukat Mehmet Karakaş , Bartınspor Yöneticisi Emre Önder'e, İstanbul'dan Büyükçekmece ve Esenyurt Bartın derneklerine, Mimaroba mahallesi muhtarlığı Cengiz Üstünyer’e gösterdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bölgesel, Amatör, Ligi, 6.

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