Haber: Esra ÖZTÜRK

Deplasmanda oynadığı Boluspor maçında Misafir Tribünü’nü kapalı gişe oynatan Samsunspor’lutaraftarlar 90 dakika susmadan desteklerini sürdürdü. Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma için Samsun’dan gelen taraftarlara İstanbul, Bursa, Ankara ve çevre illerden gelen kırmızı – beyazlı taraftarlar da katıldı. Karşılaşmanın başlamasına 24 saatten fazla süre kala kendilerine ayrılan yerdeki tüm biletleri tüketen Samsunspor taraftarı 90 dakika boyunca susmadan takımını destekledi. Özellikle deplasmanlarda ‘BİZ SAMSUNSPORLUYUZ’ pankartı arkasında buluşan tüm gruplardan oluşan Samsunspor taraftarı 90+1. dakikada gelen golle mağlup dönmenin üzüntüsünü yaşadı.