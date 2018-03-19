Haber: Semih Baykal

Boluspor’undeplasmandaSamsunspor ile karşılaştığı maçta taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanan maçta 12.adam olarak yerini alan Boluspor taraftarları maç boyunca desteklerini eksik etmediler. Taraftarlar Samsun maçı için hafta içinden maç gününe kadar deplasman organizasyonu için hazırlandılar. Boluspor taraftarı maçta 90 dakika boyunca takımına desteklerini sürdürdü. Maç 0-0 eşitlikle sona ermesine rağmen taraftarlar futbolcuları tribüne çağırarak alkışlarla mücadelelerinden dolayı tebrik etti.