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15 Nisan 2018 Pazar
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    Bolu’da oynanan Türkiye Hentbol Federasyonu ( THF) Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final müsabakalarında taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

    15 Nisan 2018 Pazar 12:02
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    Takımlarını yalnız bırakmadılar.

    Haber: Gönül Olutürk

    Türkiye Hentbol Federasyonu ( THF) Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final müsabakaları ilk maçları 14 Nisan Cumartesi günü Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynandı. Beşiktaş Mogaz, Selkaspor Eskişehirspor ve Göztepe taraftarları oynanan mücadelelerde takımlarını yalnız bırakmadılar. Oynanan iki yarı final maçında da taraftarlar takımlarına destek oldular. Maçın başlamasından bitiş düdüğüne kadar taraftar grupları yaptıkları tezahüratlarla takımlarını desteklediler. Beşiktaş taraftar grupları mücadele öncesi stada gelerek kendilerine ayrılan kısmı pankart ve bayraklar asarak takımlarına sahip çıktılar.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Oynanan, Türkiye, Hentbol, Federasyonu

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