Taktikler Çarıkcı’dan

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor’un maçın başında yediği gol moralleri bozarken, mücadeleyi izleyen protokolün heyecanı son anlara kadar sürdü. Bir türlü gelmeyen eşitlik golü sonrası kulaklar İstanbul’da oynanan mücadeleye de çevrildi. İşte bu anlarda yerinde duramayan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı yerinden fırlayarak Futbol Şube Sorumlusuna taktikler vermeye başladı. Bu taktikler de futbolculara iletilirken ortaya ilginç görüntüler çıktı. İstanbulspor’un 90.dakikada attığı golü protokol Boluspor gol atmışçasına kutladı ve Eskişehir deplasmanının planları yapılmaya başlandı.