Haber: Aysun Beykoz
Kırmızı-beyazlı camiada sezon başında 2.ve 3.liglerdeki takımlara kiralık gönderilen isimler Boluspor’a geri dönüyor. Tam 10 futbolcu yeni sezonda Teknik Direktör Fuat Çapa’dan 2017-2018 sezonu öncesi şans isteyecekler. İşte takıma geri dönecek olan isimler:
Oğulcan Gökçe - 1461 Trabzon
Said Can - Bayrampaşa
Gökhan Akıllı - Karacabey Birlik
Yasin Dülger - 24 Erzincanspor
Fahri Eren Pamuk - Silivrispor
Ozan Karabacak - Tokatspor
Emrullah Yıldırım - Afjet Afyonspor
Emrecan Afacanoğlu - Bergama Belediyespor
Kadir Kahvecioğlu - 12 Bingölspor
Ömer Çetinbaş - Gölcükspor
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