Tam 13 Sezon Sonra

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor ve Keçiörengücü takımları TFF 1.Ligin 9.hafta mücadelesin karşı karşıya gelecek. 2 takım bu maçla birlikte 1.Ligde ilk kez birbirlerine rakip olmuş olacak. 2 takım daha önce 2.lig, 3.lig ve Türkiye Kupası mücadelelerinde karşılaştı. 2 takım arasında oynanan son maç ise bir Türkiye Kupası mücadelesi idi o mücadele ise 2014 yılında oynanmıştı. İşte 2 takımın aralarındaki son 5 maçta alınan sonuçlar:

2 Kasım 2002 : Keçiörengücü 3 – Boluspor 0 (T3L)

30 Mart 2003: Boluspor 0 – Keçiörengücü 0 (T3L)

3 Eylül 2006 : Keçiörengücü 2 – Boluspor 2 (T2L)

5 Kasım 2006: Boluspor 2 – Keçiörengücü 2 (T2L)

24 Eylül 2014: Keçiörengücü 2 – Boluspor 1 (Türkiye Kupası)