Haber: Aysun Beykoz

1967 -1968 sezonunda başlayan 50 yıllık serüvende Balıkesir ekibinin üstünlüğü göze çarpıyor. TFF 1. ligin 30. haftasında Boluspor ile Balıkesirspor aralarındaki 17 lig maçı ve 2'de hazırlık maçında karşılaştılar. 1967 -1968 sezonunda başlayan 50 yıllık serüvende Balıkesir ekibinin üstünlüğü göze çarpıyor. Balıkesirspor 19 maçta 10 kez galip gelirken, Boluspor 19 maçta 6 kez kazanabildi. Beraberliği sevmeyen iki takım aralarındaki maçlarda sadece 3 kez berabere kaldılar. Aralarında oynanan maçlarda 2015-2016 sezonunda Balıkesir'de Boluspor'un 6-0 mağlup ayrıldı.1979-1980 sezonunda da aynı skorla Boluspor Balıkesirspor'u 6-0 yendi. İlk yarıda evinde Balıkesirspor’a 3-2 kaybeden Boluspor, rakibini en son 23 Şubat 1986’da Balıkesir’de 5-0 yenmişti.