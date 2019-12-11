Haber: Volkan Yılmaz

14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Boluspor-Fatih Karagümrükspor AŞ müsabakası 2 takımı tam 35 sene sonra birbirine rakip yapacak. 2 takım en son 35 sene önce bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelmişti. 20 Mayıs 1984’te Bolu’da oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrükspor 1-0 kazanmıştı. Diğer yandan aynı sezonun ilk yarısında 18 Aralık 1983 tarihinde İstanbul’da oynanan maçı da Fatih Karagümrükspor aynı skorla kazanmıştı.

İki takım da düşüşte

Son haftalarda iki takımın da yaşadığı düşüş gözler önüne seriliyor. Boluspor ligde son 10 maçta sadece2 kez kazanırken, 5 maçı kaybetti, 3 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Sezon başında iyi bir grafik çizen ancak birçok yıldız ismiyle yollarını ayıran Karagümrükspor da son haftalarda büyük düşüş yaşıyor. İstanbul ekibi son 10 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.