Haber: Esra Öztürk

Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da cezalı Poepon ve Ramazan maç kadrosunda yer almayacak. Senegal U-20 Afrika Kupası'ndan dönen Diarra, sakatlığı süren Soner ve Arapi’nin durumları ise maç saatinde belli olacak. Kırmızı-beyazlılarda Jansen, Guido ve Furkan ise kart sınırında bulunuyor. Rakip takım ise cezalı oyuncu bulunmuyor. Mücadelede Guido ve Özgürcan eski takımlarına karşı mücadele edecek.

Zorlu Maç TRT Spor’da

Zorlu maç öncesinde Boluspor 32 puanla 8. sırada bulunurken Giresunspor ise 40 puanla 3.sırada bulunuyor. Maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde tamamlayan ekibimiz maç saatini beklemeye başladı. Ekibimizin zorlu mücadelesi TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Biletler ucuzlatıldı

Boluspor yönetiminin geçen hafta bilet fiyatlarında yaptığı indirimin Giresunspor maçında da süreceği açıklandı. Buna göre Cumartesi günü oynanacak müsabakada tüm tribünlerin biletleri 10 TL'den satılacak, rakip takım taraftarları ve öğrenciler de karşılaşmayı 10 TL ödeyerek izleyebilecek.

Boluspor’da kilit isim Santos

Boluspor için ligdeki kader maçlarından biri olarak görünen maçta Santos ön plana çıkabilecek isim olarak göze çarpıyor. Geçtiğimiz hafta Denizlispor ağlarını sarsan Santos maçta öne çıkabilecek isimlerden biri olarak görünüyor. Santos’un ligde 6 golü var. Rakipte ise 10 gollü Özgürcan dikkat edilmesi gereken isimler olarak göze çarpıyor.

Boluspor iç sahada sıkıntı yaşıyor

Boluspor'un zorlu maç öncesi iç sahada son 5 mücadelede sadece 1 kez kazanabildi. Kırmızı-beyazlılar 3 maçı kaybederken, 1 de beraberlik aldı. Giresunspor ise son haftalardaki deplasman grafiği ile dikkat çekiyor. Son 7 deplasmanda 3 kez kazanan rakip takım 2 maçı beraberlikle tamamlarken 2 kez de sahadan yenik ayrıldı.