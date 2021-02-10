Haber: Aysun Beykoz

Takımda birçok eksikleri olmasına karşın, lig liderine karşı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Tan, "Bu oyunun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı. İlk kez forma giyen oyuncularımız oldu. İlk dakikalarda 2 gol yedik. Devre sonuna doğru golü bulduk. İkinci yarıda oyun üstünlüğü bizdeydi ancak istediğimiz golü bulamadık. Maçın 75. dakikasından sonra sahada 20 yaş ve altı 11 oyuncumuz vardı. Futbolcularımızın ortaya koyduğu oyun ve mücadeleden memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.