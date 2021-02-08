Tandoğan "Zor maç olacağını biliyorduk"

Haber: Ceylan Beykoz

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Tandoğan, ilk yarıda iyi oynamadıklarını söyledi.

Tandoğan, ilk yarıda üretken olamadıklarını aktararak, "Zor maç olacağını biliyorduk. Rakibin ilk yarıda savunma ağırlıklı oynayacağını, kaptıkları toplarla hızlı ataklara çıkacaklarını biliyorduk. Biz ilk yarıda çok üretken olamadık. İyi işler yapamadık. Biraz daha hızlanmamız, daha çabuk kararlar vermemiz gerek." diye konuştu.

İkinci yarıda yapılan değişikliklerin katkı sağladığını anlatan Tandoğan, "Değişiklikler işe yaradı. Rakibimiz biz golü bulduktan sonra daha çok üstümüze gelmeye başladı. Çok geriye çekildik. Oyuncularıma ne kadar bağırsam da oyuncu grubu skoru korumak istiyor ve onları yönlendiremiyorsunuz. Carius'un golü bizim için çok önemliydi. Daha çok çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.