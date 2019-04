Tanju Başkan ile Boluspor üzerine

Haber: Gökhan Aksoy İşte Boluspor Dergisi editörü Mehmet Özden Engin'e verdiği röportaj; 15 yıl sonra Bolu’da belediye el değiştirdi, 2019 yerel seçimleri sonucunda Millet İttifakı’nın adayı Tanju Özcan seçilerek Bolu Belediye Başkanı oldu. Boluspor Dergisi olarak biz de Bolumuzun ve Boluspor’un sevdalısı yeni belediye başkanımızla ilk röportajımızı Başkan daha mazbatasını almadan gerçekleştirdik. Konumuz; Boluspor, yeni stat projesi, amatör sporlar, Bolu’da spor turizmi için yapılması planlananlar ve yeni başkanın bu konudaki görüşleri oldu.

Uzun yıllar milletvekili olarak Ankara’da Bolumuzu temsil ettiniz, şimdi bambaşka bir hizmet için Bolu’dasınız. Duygularınızı aktarır mısınız?

HEYECANLI VE MUTLUYUM Çok mutluyum ve aynı zamanda da heyecanlıyım. Ben 5 kez seçildim, 4 kez milletvekili seçildim, bu 5’inci kez de ise Bolu Belediye Başkanı seçildim. Diğerlerinde de heyecan duymuştum, Bolu’ya hizmet edeceksiniz, Türkiye’ye hizmet edeceksiniz. Milletvekili biraz daha farklı bir görevdi, orası bir genel siyaset makamıydı ama bu bir yerel siyaset makamı. Burada hizmeti doğrudan yapacaksınız. O anlamda büyük bir heyecan duyuyorum. Bu heyecanım da azalmaz benim. Ben zaten heyecan duymazsam bu işi yapamam. Cumhurbaşkanımızın seçim sıcaklığında ‘nasıl yönetecekler, göreceğiz bakalım’ gibilerinden söylediği sözler oldu, Sayın Cumhurbaşkanı ilk olarak İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti, 1999’da İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı seçildiğinde kendisi de bir muhalefet partisinin üyesiydi. Ondan sonraki süreçte belediye başkanlığında çok başarılı oldu, oradan aldı yürüdü, önce Başbakan, sonra Cumhurbaşkanı oldu. Belediye Başkanlığı döneminde çok bahsettiği Istrancalar’dan su getirdim söylemlerini yaptı. Elbette bu işte belediye başkanının imzası var ama desteği sağlayan merkezi hükümetti. Tayyip Bey’in birçok projesinde önemli destekler verdi merkezi hükümet. Zaten baktığınızda az destek verdiği belediyeler var, çok destek verdiği belediyeler var. Ancak ülkemizde merkezi hükümetlerin destek vermediği akılcı doğru projelere desteklemediği hiçbir örnek göremezsiniz. Bir de belediye başkanı Ankara’nın desteğine güvenerek iş yapıyorsa, zaten o bir bürokrat olmuş demektir. Ankara tabii destek verecek, kanunlar çok açık. Ancak Ankara desteğine ihtiyaç duymadan tıpkı Eskişehir gibi kendi ayakları üzerinde duran bir belediye inşa edebilirseniz, o zaten en doğrusu olur. Hazıra dayalı olarak yapmamak lazım bu işi, üretime dayalı olarak yapmak lazım. Elbette şehrin tüm sorunlarını çözeriz gibi bir iddiamız olmadı, söyledik, şehir yaşayan bir varlık. Şehrin kronikleşmiş bazı sorunları var, mesela otopark bunlardan bir tanesi. Sorunları öncelik sırasına göre çözmeye gayret edeceğiz. Şehir büyüyor, gelişiyor, nasıl insanlar büyüdükçe kıyafetler uymuyor, eskiyor ya da küçülüyor, şehir büyüdükçe altyapı yetersiz hale geliyor gibi. O nedenle şehrin tüm sorunları bir anda çözülemez ama minimuma indirilebilir, sorunların çözümünde öncelik sırasını esas almak lazım. Bir de 15 yıldır daha az hizmet almış mahallelerimiz var, biz hangi mahalleden ne oy almışsa göre hareket etmeyeceğiz, hangi mahalle hizmet konusunda ihmal edilmişse önceliği oraya vereceğiz.

Seçimlerden önce yeni statla ilgili projenizi de sunmuştunuz. Neler söyleyeceksiniz? YENİ STAT İÇİN MEVCUT OLAN YERDE HEMEN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ Yeni stat konusunu Boluspor’un 2.Başkanı olan Sayın Oktay Ercan ile istişare etmiştik ve ondan ayrı da bu konuda konuştuğumuz insanlar da olmuştu. Hatta sizin gerginizde bir röportajında da Oktay bey yeni stat konusundaki fikrini ve vereceği desteği açıklamış. Bolu’da stadyumun şimdiye kadar yapılamamasının en önemli sebebi yer konusunda mutabakat sağlanamamış olmasıydı. Şu an stadın olduğu yer zaten belediyenin. Biz ilk etapta Gençlik Spor Bakanlığı ile görüşeceğiz ve Gençlik İl Müdürlüğü’ne Karaçayır’da bir yer tahsis edeceğiz, bunu çözeriz diyorum, çünkü onların da lehine. Zaten yeni kapalı spor salonumuz yapılmıştı Karaçayır’da. Eskisini sadece çok amaçlı bir salon gibi kullanır olduk. Bir de amatör sporcularımız burayı kullanıyordu. Zaten Boluspor için bu stadın yanına bir otel yapıp, orada da 1000 kişilik çok amaçlı bir salon yapacağımızı da söylemiştik, ayrıca işyerleri de olacak, otoparkı ve dükkanları olacak, 24 saat aktif bir merkez olacak. Dolayısıyla burada bizim çözmemiz gereken hemen bakanlıkla görüşüp takas konusunu halletmemiz gerekiyor. Karaçayır’da kapalı spor salonumuzun yanında belediyemize ait yerimiz var, uygun bir kısmını onlara verip bu işi çözeriz ve bunun için hemen girişimlere başlayacağım. Devlet aslında bir miktar katkı da veriyor, ancak biz devletin katkısına güvenerek bu vaadi vermiş değiliz. Oktay Ercan gibi bu işlere çok kafa yoran insanlarımız var Boluspor yönetiminde ve yönetim dışında, bunu biz sponsorla çözeceğimiz kanaatindeyim. Hızlı bir şekilde biz stadın geri kalan mülkiyetiyle ilgili sorunu çözmemiz gerekiyor, Gençlik Spor yetkilileri de buna sıcak bakıyor.

Cumhurbaşkanımız stadın yerinin millet bahçesi olacağını söylemişti?

MİLLET BAHÇESİ İÇİN BAŞKA YER GÖSTERİRİZ, DESTEK VERİRLERSE ÖPÜP BAŞIMIZA KOYARIZ Yerle ilgili bir sıkıntı vardı, Sayın Cumhurbaşkanımıza burada söylettiler, diğer aday, burayı millet bahçesi olarak yapılacağını söylettiler. Biz millet bahçesi olarak daha uygun yerler, daha güzel yerler gösteririz. Sayın Cumhurbaşkanımız belediyemize millet bahçesi yapmak için katkı vermek isterse biz öpüp başımızın üzerine koyarız ama dediğim gibi stadyumu mevcut yerine yapılması konusunun çok doğru olduğunu, vatandaşımızdan, taraftarlarımızdan, esnafımızdan gelen destek tepkileriyle doğru karar aldığımızı görmüş olduk. Boluspor taraftarıyım diyorsunuz, Boluspor’la ilgili birkaç anınızı aktarır mısınız? TARAFTARLIK FARKLI BİR ŞEY Ben şunu hep söyledim; “Ben Boluspor’a sahip çıkacağım, Ben Boluspor’u seviyorum” diyen bir başkan değilim. Ben Boluspor’un taraftarıyım, hep ifade ettim. Taraftarlık farklı bir şey. Hani insanın hiç hayatta unutamadığı şeyler olur ya, benim hayatta en unutamadığım 2-3 şey say deseniz, bir tanesi Tarsus’ta Tarsus İdmanyurdu ile benim çocukluk yıllarıma denk gelen o şampiyonluk maçıydı. Ben heyecandan tam bir hafta uyuyamamıştım. Yine ben Boluspor’un top toplayıcısı çocuklarından bir tanesiydim o stadyumda. 10-11 yaşlarımda maç izlemek için yapardık bu işi. Eskiden hatırlarsanız maraton tribünün arkasında 60’ıncı dakikayı bekleyenler olurdu. Parası olmadığı için bilet alamayan, o dakikada kapılar açılınca içeriye giren insanlar olurdu. Biz orada 60’ıncı dakikayı bekleyenlerdendik. İlkokulu ben Mengen’de okudum, daha 6-7 yaşımda Boluspor’un maçlarını radyodan dinlediğimi çok iyi hatırlarım. Dolayısıyla biz Boluspor’u seviyoruz değil, buradaki taraftar derneğindeki taraftar ne kadar heyecanlıysa Boluspor konusunda biz de o kadar heyecanlıyız. Boluspor için bu sene Süper Lig geçti diyebilir misiniz?

ÜMİTLER AZALIYOR, ANCAK HER ŞEY OLABİLİR Bu dönem belki Süper Lig gerçekleşmeyecek gibi görünse de inşallah son anlarda bir sürpriz olur, play-off’a kalırız. Play-off’a önceki seneler favori olarak giriyorduk, umduğumuz sonuçları alamıyorduk, belki bu sene 6’ncı olarak girip play-off’tan da çıkabiliriz. Hala o ümidimi yitirmedim ama her geçen hafta alınan sonuçlar nedeniyle bu ümit azalıyor. Yine de söylüyorum, 3 puanlık bir sistemde her şey olabilir.

Boluspor’un gündeminde şirketleşme konuları da var. Şirketleşme durumu için görüşleriniz nelerdir?

BOLUSPOR İÇİN BİR FIRSAT OLABİLİR Boluspor’un başında şu isim, bu isim olmalı diye bir dayatma içinde olmayacağız, Kim olursa olsun Boluspor Başkanı’na bizim yardımcı olmak gibi bir görevimiz var. Bu görevimizi de yerine getireceğiz. Önümüzdeki süreçte şu tartışılacak, öyle görünüyor; Boluspor’un şirketleşmesi meselesi. Taraftarın bu konuda bir ön yargısı var ama totelde artılarına ve eksilerine baktığımızda, yine tabii istişare edeceğiz, bu konuda dayatma içerisinde olmayacağım ama şirketleşmenin avantajları olduğunu da görüyorum. Bu karar alınacaksa, Mayıs’taki kongreden önce bu konu doğru anlatılmalı. Bu işte Boluspor’un sağlayacağı menfaatler öne çıkartılmalı. Şirketleşme kötü bir şey olsaydı üç büyük kulüp şirket olmazdı. Şu anda Boluspor dernek statüsünde, borçlardan yöneticiler sorumlu olmuyor. Şirket olunduğunda borçlardan yöneticiler kendi mal varlıklarından da sorumlu oluyor. Dolayısıyla kulüp daha profesyonel anlayışla yönetiliyor. Yani dünyada artık şirketleşmeyen kulüp hemen hemen kalmadı. Şirketlerin farklı avantajları da var. Mesela İngiltere’de bazı kulüplerin sahipleri Arap’tır. O İngiltere’de de 20-25 yıl önce çok tartışıldı, işte Araplar, Ruslar aldı bazı kulüpleri. Kulübün sahipleri her zaman taraftardır, sahipleri değişir, elbette ki kimi prestij için o kulübe para yatırıyor, kimi adını duyurmak için yapıyor ama Manchester City gibi, Chelsea gibi kulüpler hiçbir zaman Arapların ya da Rusların olmadı, en büyük hissedarları yabancılar olsa dahi Manchester halkının takımı olarak kalmaya devam etti. Bolusporumuzu da daha iyi noktalara taşıyacaksak ben bu şirketleşme konusuna soğuk bakmadığımı ifade ediyorum ama bu konuda dayatma içerisinde olmam. Oturalım, konuşalım, hep birlikte, konunun tüm tarafları bunu Nisan ayında Boluspor’un şirketleşmesi meselesi olacak diye enine boyuna tartışalım, en doğru kararı alalım, ondan sonra da ne karar alınırsa bunun arasında hep birlikte duralım. Yani şirketleşmeyecekse Boluspor, bu tartışmayı uzun yıllar sürdürmenin gereği yok, şirketleşecekse, bu Mayıs ayındaki kongreden önce bu bir fırsattır, önümüzdeki sezona daha ciddi, yeni yapılanmayla hazırlanma adına. AMATÖR SPORA DESTEĞİMİZ DAHA FAZLA OLACAK Amatör spor kulüplerimize daha fazla destek sözümüz var. Bu sözümüzü de gerçekleştirmek istiyoruz. Bolu zaten turizm kenti olacaksa bunun ana nüvelerinden bir tanesi spor turizminde olacak. Bu anlamda hem gençlerimizin faydalanabileceği, hem de Bolu’ya yaz kampları için gelecek takımların faydalanabileceği çok sayıda tesis ve saha yapmamız gerekiyor. Biz bunlara da öncelik vermeye çalışacağız. YATIRIMCILARA DA BİZ DESTEK VERECEĞİZ Bolu’nun spor turizminde önemli illerden biri olması için yoğun çalışacağız. Kentimizin bir evladı olan Oktay Ercan beyin de katkılarıyla, yabancı yatırımcıların da spor tesisleri yapma bazında yoğun bir ilgisi var. Oktay beyle de bu konularda görüş alışverişlerimiz oldu. Biz yabancı yatırımcılarla da görüşeceğiz. Yatırımcıların Bolu’nun doğasına asla zarar vermeyecek şekilde tesisler kurabilecekleri imkanları biz sağlayacağız. Oktay beyin biliyoruz ki Katar’la çok yakın ilişkileri var, tabii ki kendisinin birikimlerinden de faydalanmak istiyoruz.