Tanju Özcan Bu Sözlerle Kutladı

Haber: N.Halid Altundal

Başkan Özcan yaptığı paylaşımda "Tarihi başarılarla dolu, küçük şehrin büyük öyküsü, şanlı Bolusporumuzun 54. Kuruluş yılını kutluyor, daha büyük başarılara ulaşacağımız nice yıllar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Boluspor’u içeride ve dışarıda oynadığı tüm maçlarda takip etmeye devam ediyor. Özcan özellikle programlarını Boluspor maçlarına göre ayarlıyor. Özcan’ın bu tavrı ve Bolu’ya stadyum yapma sözü taraftarları mutlu etmeye devam ediyor.