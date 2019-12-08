Tanju Özcan'dan Boluspor Açıklaması

Haber: N.Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda Bolu Belediye Meclisi Aralık Ayı 1. oturumu gerçekleşti. Oturumda Başkan Özcan medya da gündeme gelen Boluspor için esnaflardan para isteniyor şeklindeki haberlere yönelik açıklamalarda bulundu. Özcan açıklamasında; “ Boluspor iyi gitmiyor ama daha iyi gidecek. En azından benim gönlüm öyle istiyor. Biz belediye olarak elimizden geldiğince destek de olmaya çalışıyoruz. Daha iyi yerlerde olacak inşallah. Bu vesileyle şunu da söyleyeyim. Yandaş basında haberler çıktı. Boluspor için bir tek esnaftan para istemedik. Esnafı tehdit etmiş Boluspor için diye haberler çıkmış bir tek esnafı tehdit etmedik.Esnaf diye kastettikleri büyük firmalar onları da tehdit etmedik rica ettik. Gelin Boluspor’a yardım edin diye. Boluspor’a bizim kadar sizde sahip çıkın dedik. Sahip çıkarsanız mutlu oluruz çıkmazsanız mutsuz oluruz dedik. Bunla tehdit arasında çok fark var” dedi.