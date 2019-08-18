Tanju Özcan yalnız bırakmadı

Haber: Aysun Beykoz

Hem siyasi hem de özel hayatında Boluspor'u sürekli destekleyen Özcan, ekibimizin Osmanlıspor maçını yine kendisine ayrılan bölümden takip etti. Boluspor başkanı Necip Çarıkcı ile birlikte mücadeleyi izleyen Özcan attığımız ilk gole oldukça sevinse de maçın skoruna oldukça üzüldü. Maçın bitimi ile birlikte Bolusporlu yöneticileri teselli eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ortaya konulan mücadeleden memnun olduğunu gelecek haftalardan umutlu olduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, 13:37