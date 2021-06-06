Tanju Özcan’dan Boluspor’a Gölcük müjdesi

Geçmiş dönem Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın 2012 senesinde işletmesinin Bolu Belediyespor’a verdiği Gölcük Tabiat Parkı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından Boluspor’a devredildi. Pandemi öncesinde yıllık 600 bine yakın yerli ve yabancı turistti ağırlayan ve 2 milyonun üzerinde geliri olan Gölcük Boluspor’a büyük bir gelir kaynağı olacak.

Alaaddin Yılmaz'ın belediye başkanlığı döneminde işletmesi Bolu Belediyesince kiralanan daha sonrada Bolu Belediyespor'a verilen Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesini Başkan Tanju Özcan Belediyespor'dan alarak Boluspor'a verdi. Özellikle Necip Çarıkçı döneminde Boluspor Gölcüğün işletmesini alabilmek için dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a defalarca müracaatta bulunmuş fakat olumlu bir sonuç alamamıştı. Başkan Özcan Boluspor Başkanı Abdullah Abat'ın talebi üzerine Gölcük Tabiat Parkı işletmesini Belediyespor'dan alarak Boluspor'a verdi. Pandemi öncesi Gölcük'ten yılda ortalama 2 buçuk milyon TL'nin kazanıldığı öğrenildi. Başta Gölcüğe girişte ödenen ücretler ve müstecirlere ait işletmelerin kiraları bundan sonra Boluspor'a gelecek.