Haber: Semih BAYKAL

Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan Boluspor U -14 – Samsunspor U -14 takımları karşılaştı. 1-1 biten maçın son dakikalarında iki taraf arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Olay maçın. 84. Dakikasında gerçekleşen pozisyon sonucunda yaşandı. Maçı yöneten hakem, pozisyon sonrası Samsunlu oyuncunun yerde kaldığı görmeyip oyunu devam ettirdi. Hakemin oyunu devam ettirmesine sinirlenen Samsunspor’lu taraftarla tepki gösterdi. Samsunspor’lu taraftarların gösterdiği tepkiler sırasında bir Boluspor’lu taraftarın karşılık vermesi sonucu laf atışması gerçekleşti. İki taraftarın tartışmasına diğer iki takımında taraftarlarının girmesi sonucu tribünlerde gerginlik yaşandı. Daha sonra tribünde yaşanan olaylara iki kulübün alt yapı sorumluları da katıldı. Tribünde yaşanan gerginlik daha çok büyümeden olay yerine gelen Güvenlik güçleri ve diğer taraftarların araya girmesiyle son buldu.