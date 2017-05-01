Haber: Esra Öztürk
Maçın başlayış saatinde yerlerini alan Boluspor taraftarı maçın başlayış düdüğünün ardından takım oyuncularına destek olmaya başladılar. 8.dakikada geriye düştüğümüzde Kırmızı Beyazlı taraftarlar takıma şarkılarla marşlarla destek oldular. 28.dakikada beraberlik golüyle stadı yerinden oynattılar. Beraberlik golünün ardından desteklerini artırarak adeta sahada mücadele ettiler. 54.dakika gelen galibiyet golünün ardından Boluspor taraftarı Balıkesir’e Boluspor seslerini dinlettiler.
Takım oyuncularına desteklerini eksik etmeyen Boluspor taraftarı 63.dakika penaltı atışından yararlanamayan Andre Santos’a moral verdiler. Kanser tedavisinden dönen Mitchell Te Vrede’nin maça gireceği dakika taraftar geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
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