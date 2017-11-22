Haber: Esra Öztürk

18 Kasım Cumartesi günü Karaçayır Spor Tesislerinde Boluspor – MKE Ankaragücü arasında oynanan Gelişim Ligi maçlarında bir grup Üniversiteli MKE Ankaragücü taraftarı takımını yalnız bırakmadı. Maça Üni. Güç. Bolu taraftar grubu ile Üni. Güç. Sakarya taraftar grupları geldi. İki takım arasında oynanan U – 14 ve U – 1 5 maçlarında takımlarını desteklediler. Taraftar grupları 90 dakika boyunca takımlarına tezahürat ve marşlarla takımlarına destek oldu. Maç öncesi taraftarlar “ Ne saray ister ne taç bu gönül sana muhtaç” ve “ Ya hayaller gerçek olacak ya da bu inançla öleceğiz” pankartı açtılar. Maç sonunda hem kazanan U -14 takımını hem de kaybeden U -15 takımlarını yanlarına çağırdılar.Oyunculara destek olup takımlarını iyi mücadele ettikleri için tebrik ettiler.