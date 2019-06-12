Taraftar derneği sessizliğini bozdu

Haber: Aysun Beykoz

Son haftalarda kamuoyunda sıkça tartışma konusu haline gelen Boluspor Kulübü kongresi ve borçları ile alakalı 1965 Boluspor Taraftarlar Derneği sessizliğini bozdu. Taraftar Derneğinden yapılan yazılı basın açıklamasında, gündemi meşgul eden ve kongreye günler kala belirsizliğini koruyan “Boluspor Başkanı kim olacak?” , “Boluspor şirketleşecek mi?” soruları üzerinde duruldu.

1965 Boluspor Taraftarlar Derneği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Aslında biz Boluspor sevdalıları olarak sormamız gereken soru, Boluspor bu duruma nasıl geldi? Söz konusu olan 20 milyon TL borç nasıl yapıldı? 28 Mayıs 2016’da yapılan kongrede borç bakiyesi 600 delegenin sandalyelerine tek tek konuldu ve borç kabul edildi;

Kabul edilen borç 5.6 milyon TL,

Hemen akabinde Boluspor kasasına giren,

Hasan Hatipoğlu transferi 100 bin TL Şanlıurfaspor Hakan Arslan haksız fesih 1.300 milyon TL

Aleksandar Prijovic transferinden 2. satıştan gelen yaklaşık 1.700 milyon TL

Emre Kılınç transferi 900 bin TL (neden 2.satıştan Boluspor Kulübüne bir gelir yok veya açıklaması yok?)

Umut Meraş transferi 2.250 milyon TL,

Kabul edilen borç 5.6 milyon TL,

Kulübün kasasına giren 6.250 milyon TL

Her şey açık ve net peki bu söz konusu olan 20 milyon TL borç nereden ve nasıl gelmektedir?

İş Bankası çekilen kredi 2 milyon 637 bin TL

Fiba Bank çekilen kredi 6.1 milyon TL

Bu kredilere karşılık federasyona temlik konulmuş, yaklaşık 2019-2020 sezonu içerisinde federasyondan Boluspor kulübüne bir girdi olmayacak.

Bu çekilen krediler için ne kadar faiz ödendi?

Keşke temlik konulsa idi ama Boluspor Kulübüne artı faiz yükü gelmeseydi.

Şimdi istiyoruz ki bu durumun sorumluları Boluspor’un gerçek sahibi olan Boluspor taraftarına ve Bolu halkına gerekli açıklamayı yapsın.”