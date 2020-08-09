Taraftar Gerede’ye Gelerek Sürpriz Yaptı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerede’de ikinci etap hazırlık çalışmalarının startını veren Samsunspor’un ilk gününde çok özel misafirleri vardı. Forza Samsun taraftar platformu üyeleri takımlarına moral vermek için yüzlerce kilometre yol giderek futbolcu ve teknik ekibe destekte bulundu. Antrenman öncesinde yapılan görsel şovla herkesin büyük beğenisini kazanan kırmızı beyazlı taraftarlar, idman boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına inanılmaz destek verdi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, taraftarlarıyla yakından ilgilenmeyi ihmal etmedi.