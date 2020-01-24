Taraftar Gruplarından Açıklama

Haber: Volkan Yılmaz

Açıklama şöyle:

Bizim Kavgamız Daha Yeni Başlıyor!!

İçinde bulunduğumuz zorlu süreçten kurtulmanın tek bir yolu var. O da herşeyi bir kenarıya bırakıp Kırmızı - Beyazına öyle ya da böyle sahip çıkmak, son maçın son dakikasına kadar var gücünle bu takıma destek olmak.

Unutmayın herkes gider biz kalırız. BOLUSPOR bizim, bu şehir bizim. Şimdi küslükleri, kırgınlıkları bir yana bırakıp bir olma vakti, birlik olma vakti. İşte o zaman biz bu zorlukları üstesinden geliriz. Bunu daha önce başardık yine başarabiliriz.

Haydi Bolu, haydi Kırmızı-Beyaz sevdalıları yakılan bu meşalaye bir meşalade sen ekle takımına ve şehrine sahip çık..

Biz birlik, beraberlik meşalesini yakıyoruz.

Sayın Valimiz ve Belediye başkanımız başta olmak üzere bütün STK başkanlarını , üyelerini, Bolu halkımızı ve bu renklere gönül vermiş bütün taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz.

Ancak bir olursak başarırız..

Haydi Bolu hep beraber, omuz omuza güzel günlere..