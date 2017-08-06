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06 Ağustos 2017 Pazar
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    • TARAFTAR GRUPLARINDAN DESTEK ÇAĞRISI

    Yarenler Taraftar Grubu ve Cadde14 Taraftar Grubu, yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala yazılı bir açıklama yaptı.

    06 Ağustos 2017 Pazar 14:16
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    TARAFTAR GRUPLARINDAN DESTEK ÇAĞRISI

    Haber: Gönül Olutürk

    Yapılan ortak açıklamada, Boluspor camiasının her zaman yanında olduklarını ifade edilerek; “Bu hedef gerçekleşeceği zaman üzülecek birçok kişi olmasına rağmen yönetim, teknik ekip, futbolcu ve taraftar olarak tüm gücümüzle hedefe yürüyeceğimizi, tüm engelleri aşmak için çalışacağımız herkes tarafından bilinmelidir” ifadelerine yer verildi.

    Açıklamanın devamında şu cümlelere yer verildi: “Bir sezona daha başlarken yönetim, teknik ekip ve futbolcularımızın her zaman olduğu gibi destekçisi olduğumuzu belirtiriz. Bilindiği üzere mevcut yönetimimiz göreve gelirken 3 yıl içerisinde süper lige çıkma hedeflerinin olduğunu deklare etmiş ve bu doğrultuda Fuat Çapa ve ekibi göreve getirilmiştir.

    Tüm engellemelere rağmen takımımız başarılı bir sezon geçirerek play-off oynamıştır. Öncelikle bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür ederiz. Artık çıta yükselmiş camiamız şampiyonluk istemektedir.

    Bu hedef gerçekleşeceği zaman üzülecek birçok kişi olmasına rağmen yönetim, teknik ekip, futbolcu ve taraftar olarak tüm gücümüzle hedefe yürüyeceğimizi, tüm engelleri aşmak için çalışacağımız herkes tarafından bilinmelidir.

    Boluspor taraftarı olarak kombinelerimizi “MARATON” tribününden alarak hedefe giden yolda takımımızı son dakikaya kadar destekleyeceğimizi, her platformda Boluspor için elini taşın altına koyan herkes ile birlikte olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.”

    Anahtar Kelimeler: Yarenler, Taraftar, Grubu, Cadde14, Taraftar

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