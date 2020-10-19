Taraftar gruplarından ihtarname!

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi tarafından Paşaköy alt geçidine yaptırılan devlet büyüklerinin resimlerinin Karayolları ekiplerince boyanarak silinmesine bir tepki de Boluspor taraftar grupları Yarenler ve Cadde 14’ten geldi. Yarenle ve Cadde 14 tarafından yapılan “Siz bu şehri sahipsiz mi sandınız?” başlıklı ortak basın açıklamasında, Dün gece yarısı Paşaköy alt geçidi kardeşlik köprüsünde yaşanan skandal olay herkes gibi bizlerin de canını aşırı derecede sıkmış ve bizleri çok derinden üzmüştür. Bizler Boluspor tribünlerinin birer neferi ve bu memleketin evlatları olarak bu skandal olaya asla sessiz kalamazdık. Bolu Belediyemizin bundan 7-8 ay önce düşünüp yaptırmış olduğu ve her kesim tarafından beğenilip takdir gören geçmişten günümüze ülkemizin tarihine damga vurmuş taraflı, tarafsız her kesimin takdirini kazanmış devlet büyüklerimizin ve hepsinden önemlisi ülkemizin kurucusu baş komutan gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ile Bolu'muzun babası İzzet BAYSAL babamızın portre resimlerine yapılan ve yapılmak istenenler en ince tabirle terbiyesizliktir ve bu kesinlikle kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

“BOLU HALKI BUNUN HESABINI SİZLERDEN SORAR”

Taraftar grupları açıklamalarının devamında ayrıca ilgileri uyararak, “Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki özellikle Başkomutan gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve İzzet BAYSAL bizim kırmızı çizgimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem başkomutanımız Mustafa Kemal ATATÜRK'ün hem de İzzet babamızın bizlere bıraktığı eserlerine ne pahasına olursa olsun her zaman sahip çıkacağız. İnşallah tez zamanda bu hatadan geri dönülür ve bir daha böyle bir skandala imza atılmaz. Bizler bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sizler belki geçmişinizi unutabilirsiniz. Ama ne bizler, ne de Bolu halkı dün akşam yaşananları asla unutmaz ve gün gelir bunun hesabını sizlerden sorar!” sözlerine yer verdi.