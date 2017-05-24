Haber: Aysun Beykoz

Zorlu maç öncesi Park Kafe’de basın mensupları ile buluşan Cadde 14 ve Yarenler Taraftarlar Grubu’nun önde gelen isimleri atamaya büyük tepki gösterdi. Tribün liderleri, “İzmir’de oynanan ilk maçta büyük hatalar yapan bu hakemin aynı maça tekrar atanması kafalarda soru işaretleri bıraktı. Bizim lehimize de rakibin lehine de hata yapmasını istemiyoruz. Gözümüz üzerinde olacak. Bizim Göztepespor ile bir işimiz yok. Adil bir maç yönetmesini istiyoruz” şeklinde konuştular. Bolusporlu taraftarlar kendileri için ayrılan tribünün tamamen dolacağını belirtirken, maç için Bolu’dan kalkacak araçların bu sabah 07.00’da Bolu Atatürk Stadyumu Maraton Tribünü önünden hareket edeceği bildirildi.