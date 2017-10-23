Haber: Gönül OLUTÜRK

21 Ekim Cumartesi ve 22 Ekim Pazartesi tarihleri arasında karaçayırda 4 farklı lig müsabakaları oynandı. TFF Gelişim Ligleri, TFF U -21 1.lig, Bolu Amatör U -16 ligi ve Bolu Amatör 1. Lig müsabakaları olmak üzere toplam 8 karşılaşma oynandı. Hafta sonunda oynan bu mücadelelerde her takımın taraftarları tribünlerde yerlerini alarak takımlarını maçın başlama düdüğünden bitiş düdüğüne kadar desteklediler. Karaçayırda oynan bazı maçlarda iki takım taraftarları arasında gerginlikler çıktı. İkşitaraf arasında çıkan gerginlikler büyümeden gerginlikler yatıştırıldı. Ama genel olarak hafta sonunda takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar oynanan maçlarla futbol keyfini doyasıya yaşadılar.