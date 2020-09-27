Taraftar paketine %100, kulüplere ise %11 zam!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yayıncı kuruluşun son teklifi ne?

Yayıncı kuruluşun son teklifinin 2 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Geçen sezon 2.3 milyar lira ödeyen yayıncı kuruluş indirim talebinde diretiyor. 2017/18 sezonundan bu yana yayıncı kuruluş spor paketine yüzde %100'den fazla zam yaptı.

69 TL'den 169 TL'ye

2. sezon önce spor paketi fiyatı 69 TL idi. Bu rakam bu sezon 169 TL'ye çıktı. Aynı sezon yayıncı kuruluş kulüplere yaklaşık 1.8 milyar TL'lik ödeme yapmıştı.

Son 3 yılda taraftarın yükü yüzde 100 arttı

Eğer yayıncı kuruluşun son teklifi kabul görürse, son 3 yılda kulüplere ödenen rakam yüzde 11 artmış olacak. Ancak yayıncı kuruluş aynı dönem içerisinde taraftar paketlerine yüzde 100'den fazla zam yaptı.