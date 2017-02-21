Haber: Erdal Tanrıverdi
Kötü gidişata dur demek için taraftar statta yerlerini aldılar. Maçın saatinden önce statta bulunan oyuncular maçın başlayış düdüğünden önce takım oyuncularına moral oldular. Maçın başlayış düdüğünün ardından oyunculara şarkılarla, marşlarla destek verdiler. 6.dakikada Rydell Peopen’in attığı golün ardından Bolu’yu inlettiler.
Maç esnasında hakemin düdüklerine ve gösterilen gereksiz sarı kartlara taraftar tepkisini gösterdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından takım oyuncularını tribüne çağıran taraftar grupları oyuncuları tebrik edip gelecek haftalarda oynanacak maçlar için söz aldılar.
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