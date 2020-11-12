TARAFTAR YENİ STAD İSTİYOR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın seçim vaatleri arasında yer alan yeni şehir stadyumunun Bolu Belediye Meclisi’nde gündeme gelmesinin ardından Yarenler taraftar grubu harekete geçerek sosyal medyada ‘#boluyenistadistiyor’ hashtagi açtı.

TARAFTAR YENİ STAD İSTİYOR

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı birinci bileşiminde görüşülen ‘Yeni stadyumun yapılması şartıyla mevcut stadyumun 49 yıllığına Bolu Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili Spor Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi’ kararı kabul edilmişti. Başkan Özcan’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve Boluspor taraftarlarının yıllardır yapılmasını beklediği yeni şehir stadyumu ile ilgili yaşanan gelişme üzerine Yarenler taraftar grubu, sosyal medya hesaplarından #boluyenistadistiyor hashtagi açarak Bolu halkının desteğe davet etti. Yarenler taraftar grubunun yaptığı çağrıya kulak veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir de, kendi sosyal medya hesaplarından destek verdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 15:01
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