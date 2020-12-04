Taraftar yerlinin yerlisini istiyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeşil - siyahlılar, son olarak ligin 11. haftasında Ankaraspor'a kendi sahasında kaybetmişti. Tribün lideri Şener Barlık, sorular yanıtladı. Çok değil 2-3 yıl önce Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor düştüğü TFF 1. Lig'de de zor günler geçiriyor. Yönetim krizi yaşayan Akigoların tribün liderlerinden Şener Barlık, kulübün uzaktaki Akhisarlılar tarafından değil Akhisar'da yaşayan kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini söylüyor. 2017/18 sezonunda Fenerbahçe’yi finalde mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan; 2018/19 sezonunda ise Galatasaray’ı mağlup ederek Süper Kupa’ya uzanan Akhisarspor, 2012-2013 sezonundan itibaren mücadele ettiği Süper Lig’e de 2019 yılında veda etmişti. Ege ekibi, TFF 1. Lig’deki ilk sezonunda play - off’larda Karagümrük’e elenmiş ve yeniden Süper Lig’e yükselme şansını kaçırmıştı. Yeşil - siyahlılar, bu sezon ise 1. ligin 11 haftası sonunda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 13. puanla 11. sıraya yerleşti. Akhisarspor’da Hüseyin Eryüksel’in ardından Fatih Karabulut başkan olmuş, daha sonra da Evren Özbey ve kardeşi Bışar Özbey yönetime gelmişti. Şu anda Harun Eryüksel’in başkanlık görevini yürüttüğü kulüpte, Özbey kardeşlerin aday olacağı genel kurul tarihi ise 11-18 Aralık olarak belirlendi. Akhisarspor’da Yeşil - Siyah Taraftar Derneği üyeleri, Hendek Tayfa, Son Kale ve Genç Akigolar ise mevcut yönetimi protesto etmiş, tesis önüne '50 yıllık efsane rezil oldu sizinle' ve 'Akhisarspor Akhisarlılarındır pankartlarını açarak üzerinde 'İstifa' yazılı siyah çelengi giriş kapısına bırakmışlardı. Konu hakkında konuşan tribün lideri Şener Barlık, soruları yanıtladı.

Sizce 2 kupa kazanan Akhisarspor’da şu anki başarısızlığın sebebi nedir?

''Akhisarsporumuz’un muhteşem giden bir macerası vardı. Bunu şampiyon olarak Süper Lig’e çıkıp 7 yıl boyunca 180 bin nüfuslu ilçeye bayram ettirdi.Tüm milyon dolarlık takımları dize getiren bir takım ve taraftar ruhu vardı. Biz bunu sahada da tribünde de hep hissettik. Yönetim kadrosu ve o dönem başkanımız Hüseyin Eryüksel, dürüst kimliği ile bizlere hep gurur verdi ve hiçbir oyuncuyu da mağdur etmedi. Kulüpler listesinde borçsuz bir takımdık. Biz bunlarla gurur duyduk, sevindik ve övündük. Bonservisi elinde olan güzel oyuncuları da kadromuza dahil ettik. Başarılar arka arkaya gelince, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı da kazandırdı. Ancak yönetimin kazanılan kupalar sonrası şehir turuna izin vermemesi, sahamızın açılış maçında ‘Kombine fiyatlarından kar etmeyeceğiz’ açıklamasına rağmen 2. sezonda fiyatları yükseltmeleri, kararlarının arkasında durmayan bir yönetimi bize gösterdi. Övündüğümüz, sevdiğimiz başkanımızla karşı karşıya getirilmemiz, tribünlerinde seyircisiz kalmasına neden oldu. Uygun bedellerle transfer ettiğimiz oyuncular da satıldı. Yaş ortalaması büyük, takımlarında kadro dışı kalan futbolcular getirildi.''

Akhisar halkı ve Akhisarspor arasında bir kopukluk oluştu mu?

Yönetim ve taraftar olarak ciddi kopukluk oluştu. Kombinelerle ilgili olan yüksek fiyat politikası, kupa sonrası şehir turu atılmaması hepimizin cephe almasına neden oldu. Yine de dernek ve taraftarlarla aldığımız karar sonucu takımımızı maçlarda yalnız bırakmadık. O dönem mağlubiyetlerin ardından yine istifa sesleri yükselmeye başladı. Bunu da bizim yaptırdığımızı söylediler. Ligden düştüğümüz sene son maça kadar yönetimden ses çıkmadı. Sonra da iş işten geçmişti. Akhisar halkı ile Akhisarspor arasındaki bağ çok güçlüdür. Şehir Stadyumu’nda oynanan 1. 2. ve 3. Lig maçlarında stadyum tıklım tıklım dolar, yaşlısı genci maça gelirdi. O zamanlar yönetim, futbolcu ve taraftar arasında muhteşem bir bağ vardı. Süper Lige çıktıktan sonra Manisa 19 Mayıs Stadyumu'na yıllarca gittik geldik. Takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Stadımız açıldıktan sonra yaşadığımız olumsuz olaylar şuan Akhisar halkı ile Akhisarspor arasındaki bağı ister istemez zedeledi. Ancak Akhisarlıların istediği yeni oluşacak yönetim ile tekrar birlik beraberliğin sağlanacığından eminim.

Akhisarlı taraftarlar şu anki yönetim hakkında ne düşünüyor?

İçerideki huzursuzluğu biliyoruz. Bizde huzursuzuz. O yüzden kongre tarihini bekliyoruz. Akhisarlılardan oluşacak şeffaf bir yönetimin arkasında duracağımızı burdan tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Akhisarspor Akhisarlılarındır.