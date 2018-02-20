Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında Boluspor, konuk olduğu Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti. Alınan mağlubiyet sonrası ligin ikinci yarısındaki çalkantılı gidişine son veremeyen Adana Demirspor’da taraftarların yönetime olan tepkisi Boluspor maçında da kendini gösterdi. Skor 2-1 iken beraberlik fırsatı kovalayan Adana Demirspor’un 3. golü kalesinde görmesinden sonra tribünler “yönetim istifa” tezahüratları ile inledi. Boluspor mağlubiyeti sonrası Adana Demirspor taraftarları tepkilerini sosyal medyada da göstererek bu gidişata dur denilmesini istedi. Ligin ikinci yarısında bugüne kadar 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan Adana Demirspor, kalesinde toplam 7 gol görürken, 5 gol ile de rakip takım ağlarını havalandırdı.