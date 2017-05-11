Haber: Ceylan Beykoz

Karşılaşmayı yaklaşık 4.000 kişi izlerken, Boluspor'un bu sezonki taraftar rekoru kırdığı maçta kırmızı beyazlı takımın bu taraftara 3 puanı hediye edememesi maçın en üzücü olayı oldu.

Bolu dışından Ankara, İstanbul ve birçok çevre illerden bu maç için ilimize gelen kırmızı beyazlı taraftarlar stadın önemli bir bölümünü doldururken, mücadelede alınan kötü skorun yanı sıra göze hoş gelmeyen futbol takıma gönül verenleri oldukça üzdü. Maç sonunda her şeye rağmen kırmızı beyazlı oyunculara müthiş destek veren Bolusporlu taraftarlar tezahüratlarla alkışlarla Bolusporlu oyuncuları bağırlarına bastılar.

Yenilgiye rağmen büyük destek

Boluspor'un sahasında 2-0 mağlup olduğu maçın ardından kırmızı beyazlı taraftarlar oyuncuları tribünlere çağırıp destek verdiler. Bolusporlu taraftarlar takıma inanıyor. "İnanıyoruz biz size, o kupayı getirin bizlere" diyerek tezahürat yapan taraftarlara alkışlarla karşılık veren oyuncuların morali bu destekten sonra biraz daha yerine geldi.