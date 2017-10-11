Haber: Semih BAYKAL

Uzak deplasmanlara çoğunlukla gidemeyen ya da çalışma günlerine denk geldiği için Boluspor'un deplasman maçlarına gidemeyen cefakar Boluspor taraftarları hafta sonu oynanacak olan Ankaragücü maçına gitmek istiyor. Pazar günü saat 13'de Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak maça gidecek taraftar gruplarının yanında birçok sporseverde kendi araçlarıyla maça gitmeyi düşünüyor. Maçın Pazar günü ve gündüz olması, Ankara'nın 200 kilometre uzaklıkta olması maça olan ilgiyi arttırıyor. Maça gitme imkanı bulunmayanlar ise Boluspor Başkan'ı Necip Çarıkçı'nın Ankara’ya taraftara bedava otobüs kaldırmasını bekliyorlar. Ankaragücü Kulübü’nden aldığımız bilgiye göre yaklaşık 1.800 Boluspor'lu sporseverin izleyebileceği maç için şu ana kadar yüzün üzerinde taraftar e-biletlerini almış bulunuyor.