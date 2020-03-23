Taraftardan Anlamlı Hareket

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yarenler taraftar grubu yaptığı açıklamada şunları söylediler; “Bugün dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Covid-19 Coronavirüs pandemi yüzünden ailelerinden, kendi hayatlarından fedakârlık yapıp gecesini gündüzüne katan bütün değerli doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza destek amaçlı ve aynı zamanda Cuhmurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımızın, her kesim il mülki amirlerimizin söylediği #EvindeKal sözü ile halkımıza sosyal bir mesaj vermek için yapmış olduğumuz bu el emeği, göz nuru pankartımızı maalesef bazı basit sebebler ve prosedürler bahane edilerek hastane güvenliği tarafından hastane girişine asmamıza izin verilmemiştir. Birlik, beraberlik içinde olmamız gereken şu dönemde bu yapılan tamamen ayıptır. Takdiri siz değerli Bolu halkına bırakıyoruz ve tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyor, değerli vatandaşlarımıza sağlığımız için #EvindeKal diyoruz!!”