TARAFTARI KAHREDEN TABLO

Haber: Gönül Olutürk
İlk 11 maçında 8 galibiyet 2 beraberlik bir mağlubiyet alan ekibimiz, son oynadığı 12 maçta sadece 1 galibiyet 3 beraberlik alarak hanesine 6 puan yazdırabildi. İlk ikiden haftalar önce uzaklaşan Boluspor, ilk altıyı da unuturken, şimdiden mevcut tabloya göre 38-40 puanı yakalayıp ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.
İşte Boluspor’un son 12 haftada aldığı sonuçlar:
Boluspor 1 – Denizlispor 2
Gazişehir GFK 1 – Boluspor 0
Boluspor 2 – Adana Demirspor 3
Hatayspor 2 – Boluspor 0
Boluspor 1 – Altınordu 1
Eskişehirspor 1 – Boluspor 1
Osmanlıspor 3 – Boluspor 1
Boluspor 3 – Elazığspor 0
Ümraniyespor 1 – Boluspor 0
Boluspor 1 – Afyon Afjetspor 1
Altay 1 – Boluspor 0
Boluspor 0 – Adanaspor 1