TARAFTARI KAHREDEN TABLO

Lige iyi başlamasına rağmen 11. haftadan bu yana sadece Elazığspor'u yenebilen ve hızla dibe doğru gerileyen Boluspor'da kötü gidişat bir türlü son bulmuyor.

TARAFTARI KAHREDEN TABLO

Haber: Gönül Olutürk

İlk 11 maçında 8 galibiyet 2 beraberlik bir mağlubiyet alan ekibimiz, son oynadığı 12 maçta sadece 1 galibiyet 3 beraberlik alarak hanesine 6 puan yazdırabildi. İlk ikiden haftalar önce uzaklaşan Boluspor, ilk altıyı da unuturken, şimdiden mevcut tabloya göre 38-40 puanı yakalayıp ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.

İşte Boluspor’un son 12 haftada aldığı sonuçlar:

Boluspor 1 – Denizlispor 2

Gazişehir GFK 1 – Boluspor 0

Boluspor 2 – Adana Demirspor 3

Hatayspor 2 – Boluspor 0

Boluspor 1 – Altınordu 1

Eskişehirspor 1 – Boluspor 1

Osmanlıspor 3 – Boluspor 1

Boluspor 3 – Elazığspor 0

Ümraniyespor 1 – Boluspor 0

Boluspor 1 – Afyon Afjetspor 1

Altay 1 – Boluspor 0

Boluspor 0 – Adanaspor 1

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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