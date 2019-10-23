Taraftarı ve Basını Maça Davet Etti

Haber: Aysun Beykoz

Çarıkcı “Giresunspor karşılaşmasında galip gelerek yeni bir başlangıç yaptık. Takımımız bu maçta aldığı üç puan ile özgüvenini yeniden kazandı. Taraftarlarımıza bu karşılaşmada göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece neler yapabileceğimizi gördük. Hem iyi günde, hem de kötü günde Boluspor’un yanında olsunlar. Cuma günü Keçiörengücü ile oynayacağımız zorlu maçta tüm taraftarlarımızı ve basınımızı karşılaşmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.