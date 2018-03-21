Haber: Semih Baykal

Milli Maçlar dolayısıyla liglere verilen arada Boluspor ile Fenerbahçe 23 Mart Cuma günü saat 18.00’de Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Karşılaşmanın bilet fiyatlarının Numaralı 100 TL, Kapalı 75 TL, Maraton 35 TL, Kapalı (a-b) –misafir 75 TL, Kale arkası – misafir 35 TL olarak açıklamasının ardından özellikle Boluspor’lu taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sert tepki gösterdi.

İŞTE TARAFTARLARIN BİLET FİYATLARINA TEPKİSİ

Boluspor’un sosyal medya hesaplarına taraftarlar; “Alt tarafı hazırlık maçı beyler bu para verilmez. Ne bu maçı izlerim nede lig maçlarına giderim bundan böyle. Kusura bakmayın sevgili Boluspor yönetimi, bu resmen nitelikli dolandırıcılık. Oldu babacığım oldu az yapmışsın başkanım para çok ya öğrenci kardeşlerinde sağolasın eli öpülesi bir hareket. Olmamış ki bu hepsini 100Tl yapacaktınız. Kombinem yok ama olsaydı ve bu maça giremeseydim o kartı o an başkanın gözü önünde yırtardım. Kapalı a-b’yi fenere vermişsiniz üstüne üstlük. Gözünüz para büyümüş ey başkan. Başkan iyi güzel Fenerbahçe’yle hazırlık almışsınız iyi güzel maddi olarak para geliri sağlayacak ama bu takımın taraftarlarını da düşünmek gerek %45 inden çok öğrenci var verebilen olur veremeyen olur gerek yoktu böyle bir şeye” paylaşımlarda bulunarak tepki gösterdi. Ayrıca sosyal medyadan taraftar kapalı tribünün bir kısmında Fenerbahçe Kulübüne verilmesine de tepki göstererek #TribunumeDokunma #KapalıBolusporlularındır adlı kampanya başlattı.