HABER: Esra ÖZTÜRK

Yoğun bir güvenli çemberi ile çevrilen İşletmede taraftarlar ve basın içeriye alınmadı. Dakikalarca soğukta bekleyen taraftarlar takımın işletmeden dışarı çıkmasını bekledi. Yemek yedikten sonra İstanbul’a dönen takım mekandan dışarıya çıktığı anda yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Siyah Beyazlı taraftarlar en çok Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş’e yoğun ilgi gösterirken Barcelona’dan transfer edilen Adriano’da bu yoğun ilgiyle karşılaştı.

Takımın yemek yediği esnada güvenlik güçleri soğuk havada yakılan ateşle ısındı. Beşiktaş takımı olaysız bir şekilde yola çıktı.

Beşiktaş’ın yemek yediği mekanda Sabah Gazetesi köşe yazarı Fatih Doğan’da yer aldı.