Haber: Gönül Olutürk

Balıkesirspor Taraftarlar Derneği Pazar günüBalıkesirspor’unligde Eskişehirspor ile oynayacağı maçı öncesi taraftarları maça davet etti.Balıkesirspor Yönetim Kurulu üyesi ve Taraftarlardan sorumlu üyesi Sadettin Akbaba, Balıkesirspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ahsen Dizman, Erdinç Karakullukçu ve Nurettin Poyraz Eskişehirspor maçına tüm Balıkesir halkını davet ettiler. Akbaba, Balıkesirspor’un farklı bir camia olduğunu ve Balıkesirspor şehrin takımı olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Balıkesirspor hepimizin takımı. Balıkesirspor farklı bir camia, farklı bir yaşantıdır. Taraftarı ve yönetimi ile bu şehrin takımı. En büyük ahde vefa olarak eski tribün liderlerinden Ahsen Abimize verdik. Taraftar derneği arasında bir ayrımımız yoktur. Hep beraberiz el eleyiz. Değişik platformlarda bizi ayrıştırmak isteyenler var. Kişiler var. Biz taraftarlar derneği olarak tekiz ve bölünme yoktur. Balıkesirspor, tribün liderlerimiz burada ve bölünme yoktur. Aramıza fitne fesat sokmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bu pazar günü oynanacak Eskişehirspor maçı çok önemli. Bütün taraftarlarımız eksiksiz maça bekliyoruz. Passo Lig kartı alalım ve Balıkesirsporumuzu sahada destekleyelim. Başka Balıkesirspor yok” şeklinde ifade etti. Balıkesirspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ahsen Dizman’da yaptığı açıklamada, Pazar günü çok önemli Eskişehirspor maçımız var. İstanbulspor maçında bir yara aldık. Beklemediğimiz bir sonuç aldık ve kaya altında kaldık. Bu hafta oynanacak Eskişehirspor maçını muhakkak almamız lazım. Balıkesirspor taraftarını muhakkak maça bekliyoruz. Niye taraftarlarımız maça gelmiyor? Bu kadar zor mu maçlara gelmek, gelin Atatürk Statını dolduralım. Daha önce ki senelerde sadece deplasman maçlarına dahil 2 bin kişi ile gidiyorduk. Balıkesirspor sevdası varsa, forma, arma sevdası varsa yalvarıyorum. Lütfen maça gelin. Başkanımız söz verdi formalar bu maça yetişmiyor ama Giresunspor maçına maça gelen her taraftarımıza forma dağıtacağız. Taraftarımıza yine sesleniyorum. Ne olur Eskişehirspor maçına seven de sevmeyen de gelsin” şeklinde konuştu.