“Taraftarlara bir borcumuz var”

Haber: Gökhan Aksoy

Spor Toto 1. Lig'de son 8 haftaya girilirken 54 puanla 2. sırada yer alan Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekibin tecrübeli oyuncusu Stephane Sessegnon, Süper Lig biletini alacaklarını dile getirdi. 35 yaşındaki Beninli yıldız, "Sezon içinde iniş çıkışlarımız oldu. Son 8 haftaya girdik ve artık puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Geri dönmemize 8 hafta kaldı. Bu süreçte taraftarlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Bizi son maça kadar desteklesinler. Onların desteğiyle Süper Lig'e yükselmeyi başaracağız. Geçen yıl yaşattığımız hayal kırıklığından sonra taraftarlara bir borcumuz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Bu sezon 24 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Öte yandan kırmızı-siyahlılar, Boluspor maçının hazırlıklarını dün salonda yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör İbrahim Üzülmez gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1 saat sürerken; oyuncuların zorlandığı gözlemlend